Легкоатлетка Тимановская дала интервью белорусскому телевидению

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила ситуацию, связанную с ее конфликтом с руководством делегации страны на Олимпиаде в Токио.

Тимановская отметила, что ее публичная критика в адрес руководства сборной связана с эмоциональным напряжением.

«Я готовилась к конкретным забегам, а когда узнала о том, что заявлена на эстафету, у меня взяли верх эмоции», — заявила она в эфире белорусского телевидения.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Ожидается, что 4 августа она вылетит в Польшу.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

Ранее белорусская легкоатлетка Яна Максимова заявила, что не будет возвращаться в Белоруссию.