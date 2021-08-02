Наставник «Зенита» Семак побил достижение титулованного итальянского тренера

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд, обыграв во втором туре РПЛ «Ростов» со счетом 4:2. Сайт «История Зенита» сообщает, что Семак одержал 80-ю победу с клубом с Невы. Для этого ему понадобился 131 матч. В последний раз такого результата добивался итальянский специалист Лучано Спалетти, который приводил «Зенит» к победам в 80-и матчей, для чего ему понадобилось 135 попыток. Также таких достижений добивались Павел Садырин (160) и Юрий Морозов (249).

Напомним, голы у победителей на счету: Александра Ерохина (дважды), Сердара Азмуна и Вендела. У ростовчан отличились Николай Комличенко с пенальти и Максим Осипенко.

РПЛ. 2-й тур

«Ростов» — «Зенит» — 2:4

Голы: 0:1 — Ерохин (29), 0:2 — Азмун (п) (35), 1:2 — Комличенко (п) (45+2), 1:3 — Вендел (75), 2:3 — Осипенко (85), 2:4 — Ерохин (90+5).

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что удалось ли ему пообщаться с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой во время матча с сине-бело-голубыми.