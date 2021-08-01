Фонд спортсолидарности обратился в CAS, чтобы отменить отстранение Тимановской от Игр

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) направил в ad hoc отделение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) заявление об отмене решения об отстранении легкоатлетки Кристины Тимановской от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио, информирует Telegram-канал фонда.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Спортсменка и BSSF допускают, что в связи со сжатыми сроками рассмотрения заявления выступление Тимановской на Играх может не состояться. Старт запланирован на 2 августа.

Ранее сообщалось, что Чехия предложила визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, чтобы она могла попросить о международной защите.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.