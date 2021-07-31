Американка на Олимпиаде плыла в эстафете со сползшими на рот очками

17-летняя американская пловчиха Лидия Джейкоби рассказала о том, что ее очки сползли на рот во время смешанной комбинированной эстафеты 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио. На своем этапе спортсменка показала результат 1 минута 5,09 секунды. Сборная США заняла пятое место.

«Раньше со мной такого никогда не случалось. Ситуация вышла из-под моего контроля, когда я уже оказалась в воде, поэтому просто плыла так, как только могла, учитывая то, что со мной произошло», — приводит слова Джейкоби ТАСС.

Напомним, Джейкоби является олимпийской чемпионкой Токио в заплыве в дисциплине 100 метров брассом.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американская гребчиха Меган Калмо опубликовала пост в своем Instagram, в котором заявила, что, несмотря на травлю в своей адрес, не поменяла мнения в отношении допинга.