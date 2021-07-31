Стали известны гонорары Нурмагомедова и Магомедшарипова за турнир Bellator 263

В ночь с 31 июля на 1 августа в рамках турнира по ММА Bellator 263 российский боец Усман Нурмагомедов проведет бой с Мэнни Муро, а дебютант Хасан Магомедшарипов встретится в поединке с Джонатаном Кироза.

По информации MMAJunkie, Нурмагомедов получит за свой поединок 30 тысяч долларов, столько же он получит сверху в случае победы, а Магомедшарипов заработает 25 тысяч долларов.

В главном бою вечера встретятся Патрисио Фрейре, который заработает гарантированные $ 250 тыс., и Эй Джей Макки, гонорар которого составит $ 150 тыс. Кроме того, победитель этого боя получит $ 1 млн за победу в финале Гран-при в полулегком весе.

Bellator MMA — американская спортивная организация, базирующаяся в Санта-Монике и проводящая бои по смешанным единоборствам. Вторая по величине MMA-компания в мире.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. Дебют в профессиональной карьере он провёл 26 марта 2017 года в Москве на турнире промоушена Moscow Pankration Federation. Соперником выступал Имран Абдиев. Усман одержал первую профессиональную победу. 2 октября 2020 года Усман был подписан в организации Bellator MMA.

Ранее карточку с изображением Хабиба продали за 50 тысяч долларов.