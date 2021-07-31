Карполь считает, что женская сборная России по волейболу способна выиграть медали ОИ

Бывший тренер сборной России по волейболу Николай Карполь прокомментировал победу россиянок в матче против США в рамках группового этапа Олимпиады, передает ТАСС.

Россиянки победили со счетом 3:0.

«Предыдущая игра с китаянками определила сегодняшний матч. Такой крупный счет в игре против американок говорит о возможностях команды, она в хорошем состоянии. Ну а техники и тактики достаточно. Мы ехали в Токио не фаворитами. Но сейчас показываем, что являемся одними из претендентов на медали», — сказал Карполь.

Этот результат позволил подопечным Серджо Бузато досрочно обеспечить себе место в четвертьфинале.

Напомним, что в последнем матче группового этапа россиянки сыграют против сборной Турции.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.