МОК пересмотрит принципы в отношении трансгендерных атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшие два месяца объявит о новых принципах. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, в организации хотят найит баланс между положениями о безопасности, инклюзивности и справедливости. В частности, МОК даст отдельные рекомендации отдельным спортивным федерациям, которые будут осуществлять допуск спортсменов по своему усмотрению.

Напомним, что на Играх-2020 выступает трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Это первый подобный случай в истории олимпийского движения, однако некоторые представители общественности выразили недовольство решением допустить спортсменку к соревнованиям.

Ранее сообщалось, что четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пропустит финалы в брусьях и опорном прыжке в рамках Игр-2020 в Токио.