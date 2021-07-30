Британский пловец прокомментировал победу россиянина на ОИ словами о допинге

Британский пловец Люк Гринбэнк прокомментировал финальный заплыв на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Золото завоевал россиянин Евгений Рылов, вторым стал представитель США Райан Мерфи, а сам британец финишировал третьим.

«Прискорбно знать, что где-то существует глобальная схема допинга, спонсируемая государством», — приводит слова Гринбэнка «Матч ТВ».

Серебряный призер Райан Мерфи после заплыва заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

Ранее Евгений Рылов прокомментировал обвинения в допинге от американца Райана Мерфи.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.