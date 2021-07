Лучший снайпер КХЛ продолжит карьеру в НХЛ

«Аризона» объявила о подписании контракта с бывшим нападающем московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным. Об этом сообщает официальный сайт «Койотес». Соглашение рассчитано на один год, зарплата составит 3,2 миллиона долларов.

Напомним, 31 мая бело-голубые объявили об уходе чешского игрока.

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ он принял участие в 59 матчах, в которых набрал 60 (38+22) очков. Форвард стал лучшим снайпером сезона. В плей-офф чешский хоккеист провел десять матчей. В его активе пять голов и три передачи. В списке лучших бомбардиров он занял четвертое место, набрав 60 (38+22) очков.

В НХЛ игрок выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».

It's official.



We've signed forward Dmitrij Jaškin to a one-year contract. ️https://t.co/DCPA1LwnOq