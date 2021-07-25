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ЦСКА в первом матче под руководством Березуцкого обыграл «Уфу»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Московский ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0. В первом тайме голов забито не было. На 61-й минуте новоиспеченный нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче, замкнув головой подачу Алана Дзагоева. Матч проходил в Москве на «ВЭБ-Арене». Удары по воротам — 14:9 в пользу ЦСКА, удары в створ — 6:3.

Таким образом, ЦСКА набрал три очка в своей первой игре нового сезона чемпионата России.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занял шестое место, набрав 50 очков в 30 матчах. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки. «Уфа» по итогам сезона 2020/21 расположилась на 13-м месте, имея в активе 25 очков.

Летом ЦСКА объявил об утверждении Алексея Березуцкого главным тренером команды. 15 июня ЦСКА объявил об отставке Ивицы Олича с поста главного тренера. Под руководством хорвата армейцы провели семь встреч чемпионата России, в которых одержали три победы, один матч сыграли вничью и потерпели три поражения.

РПЛ. 1 тур
ЦСКА — «Уфа» — 1:0
Голы: 1:0 — Заболотный, 61.

Ранее московский ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым.

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