Чемпион UFC Стерлинг посетил Грузию и станцевал национальный танец

Американские бойцы ММА Алджэмейн Стерлинг и Эл Яквинта посетили Грузию, где станцевали национальный танец. Чемпион UFC Стерлинг опубликовал видео в историях своего Instagram.

Стерлинг приехал в Грузию и встретился с грузинским бойцом смешанных единоборств Мерабом Двалишвили, который поддержал Алджэмейна после скандальной победы над россиянином Петром Яном.

Напомним, Стерлинг и Ян встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259. Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен. Из-за дисквалификации пояс чемпиона UFC перешел от Петра к Стерлингу. Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее стала известна дата реванша Петра Яна со Стерлингом.