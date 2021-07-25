Валуев: рад за первое золото Игр, но оценивать Россию рано

Депутат Госдумы Николай Валуев поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров.

«Конечно, я очень рад за наше первое «золото». Пока оставлю выступление наших без оценок, соревнования идут вовсю. Мы же сильны в стрельбе, поэтому очень рад, что оправдали ожидания.

О месте в медальном зачете – пока очень рано вести подсчет», — заявил Валуев «Газете.Ru».

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сборная Китая вышла на первую строчку неофициального командного зачета Олимпийских игр в Токио.