Кавазашвили: Карпин ошибется, если не вызовет лучшего нападающего страны Дзюбу

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что новый наставник национальной команды Валерий Карпин допустит ошибку, если не вызовет в сборную форварда Артема Дзюбу.

«У Карпина и Дзюбы давний конфликт, но сборная — это тот коллектив, где нужно забыть об этом и не пускать друг в друга стрелы.

Если Дзюба настоящий футболист, а не бутафория, которая играет только за деньги, ему не будет разницы, кто его тренирует.

Карпин унизит Дзюбу, если не позовет его в команду. Это будет месть. Невызов Артема станет первой ошибкой Карпина и очень плохим решением. Лучше Дзюбы нападающих в нашей стране нет», — приводит слова ветерана Sport24.

1 августа «Ростов» Карпина и «Зенит» Дзюбы встретятся в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев заявил, что если Артем Дзюба будет нужен сборной, Валерий Карпин наступит на собственное «я».