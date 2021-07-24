Китай упрочил лидерство в медальном зачете Игр-2020, Россия делит второе место с Индией

После соревнований по тяжелой атлетике среди женщин до 49 кг и победы в них китаянки Чжихой Хо изменилось положение команд в медальном зачете Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Китай — лидер зачета, второе место делят Россия и Индия. Национальная команда России имеет в своем активе одну серебряную медаль: Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

У китайских спортсменов две золотые и одна бронзовая медаль, у Индии — одна серебряная.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио под вторым номером, вышел в 1/16 финала, победив спортсмена из Казахстана Александра Бублика со счетом 6:4, 7:6 (10:8).