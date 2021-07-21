Вратарь «Зенита» рассказал, что перед утренней тренировкой мог «погудеть» ночью

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что раньше он мог ночью «погудеть» перед тренировкой, передает Sports.ru.

«Когда играли в дубле, могли погудеть ночью, хотя я не самый жесткий тусовщик — только на командных мероприятиях. После этого на следующий день спокойно выходили на тренировку. Как-то так погудел — и потом три дня приходил в себя, понял, что уже не могу так, как раньше», — сказал он.

В составе «Зенита» Кержаков стал трехкратным чемпионом России, дважды брал Кубок России, а также четыре раза становился обладателем Суперкубка России.

17 июля сине-бело-голубые стали обладателя Суперкубка России, разгромив московский «Локомотив» со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Ранее вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своем отношении к алкоголю.