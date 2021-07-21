Валуев считает, что сборную России должен тренировать отечественный тренер

Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост тренера сборной России по футболу, передает «Спорт-Экспресс».

«Логично, что Бердыев, скорее всего, станет главным тренером сборной. Я другого и не ожидал. Опыт никуда не девается. Я всегда придерживался мнения, что надо давать возможность нашим специалистам — это же российская сборная», — сказал Валуев.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что сборную России может возглавить немецкий специалист Штефан Кунц.