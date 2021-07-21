Фаната «Зенита» арестовали на десять суток после матча с «Локомотивом»

Фаната петербургского «Зенита» арестовали на десять суток за то, что он бросил файер в болельщика «Локомотива» во время матча за Суперкубок России, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Калининграда.

«В судебном заседании К. вину в совершении административного правонарушения признал частично, указав, что песен с содержанием нецензурной брани не распевал, тот факт, что кинул файер в болельщика команды «Локомотив», не оспаривал, но указал, что сделал это в ответ на показанный им неприличный жест», — говорится в сообщении суда.

«Зенит» победил со счетом 3:0. В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

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