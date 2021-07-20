Канделаки рассказала, зачем на «Матч ТВ» приглашали Бузову

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением на счет скандального эфира с участием певицы Ольги Бузовой во время чемпионата Европы — 2020.

«Зачем приглашать Бузову? Бузова — это безусловная звезда, у которой многомиллионная аудитория. Конечно, мы бы хотели, чтобы огромная аудитория певицы вовлеклась в спорт.

Когда встречаются две медийные яркие персоны, такие как Бузова и Губерниев — искрит. От того, что произошло в эфире, выиграли все. «Матч ТВ» упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом, – цитирует генерального продюсера «Матч ТВ».

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Тина Канделаки рассказала, как долго Дмитрий Губерниев будет работать на «Матч ТВ».