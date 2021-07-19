Экс-игрок сборной России назвал своего фаворита на пост тренера национальной команды

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о том, кто должен возглавить национальную команду.

«Есть ли среди россиян те, кто может стать тренером сборной? Среди россиян — Курбан Бекиевич Бердыев. Это первый претендент. После него, наверное, какой-то иностранец», — сказал Комбаров.

Также Комбаров оценил уход Станислава Черчесова с поста наставника сборной.

«Наверное, учитывая результат, негативный фон вокруг команды — правильное решение. Если бы дальше Черчесов работал, негатива и давления на ребят было бы еще больше», — отметил Комбаров.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее сообщалось о том, что Черчесов не контактировал ни с одним клубом по поводу работы главным тренером.