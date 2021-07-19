Экс-тренер «Зенита»: оскорбления в адрес Дзюбы — его проблема, он конфликтный человек

Бывший наставник «Зенита» чех Властимил Петржела высказался о прошедшем матче Суперкубка России, в котором петербургская команда обыграла московский «Локомотив» со счетом 3:0, а также поделился мнением об оскорблениях в адрес Артема Дзюбы.

«Я ожидал, что «Зенит» переиграет «Локомотив», но не думал, что счет будет крупным. Что касается оскорблений в адрес Дзюбы, то, думаю, это от того, что он сложный человек. Он конфликтный человек. То, что его оскорбляют, это его проблема», – передают слова Петржелы «РИА-Новости».

Петржела работал главным тренером «Зенита» с 29 ноября 2002 по 3 мая 2006 года. Является обладателем следующих достижений: обладатель Кубка Чехии 1996 года (как тренер «Спарты»), победитель второй лиги Чехии сезона 1998/99 (как тренер «Богемианса»), серебряный призер чемпионата России 2003 года (как тренер «Зенита»), обладатель Кубка Премьер-лиги 2003 года (как тренер «Зенита»), тренер года в Чехии (1994/95).

Ранее Властимил Петржела высказался о возможном назначении Сергея Семака на пост тренера сборной России.