Черчесов не контактировал ни с одним клубом по поводу работы главным тренером

Экс-главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не проводил переговоры ни с одним клубом, включая ЦСКА. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее сообщалось, что Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку.

Ранее комментатор Нобель Арустамян заявил, что Курбан Бердыев не вел переговоры с Российским футбольным союзом.