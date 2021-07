Американский легкоатлет высмеял антисекс-кровати на Олимпиаде

Серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на 400 метров с барьерами Рай Бенджамин высказался об «антисекс-кроватях», который поставили в номера спортсменов в Токио.

«Получается, если я пролью воду на свою кровать в Токио, она сломается?!» — написал Бенджамин в Twitter.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номера сделанные из картона кровати связано с тем, что в организации хотят исключить ненужные формы физического контакта между спортсменами. Уникальная мебель не выдерживает веса двух человек или резких движений.

Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год.

Ранее сообщалось, что на Олимпийские игры в японской столице приедет 142 открытых ЛГБТК+-спортсмена.

Это рекордное количество ЛГБТК+-спортсменов, которые выступят на Играх. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро приехало 52 атлета, а в 2012 году в Лондон — 23.

So if I spill water on my bed in Tokyo, will it be compromised!?