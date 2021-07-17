«Зенит» выиграл шестой Суперкубок России

Петербургский «Зенит» выиграл шестой Кубок России в своей истории.

Напомним, 17 июля подопечные Сергея Семака обыграли московский «Локомотив» (3:0) и стали обладателями трофея.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Подопечные Сергея Семака стали шестикратными победителями турнира. Также они выигрывали Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

Рекордсменам по победам в турнире является московский ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб с берегов Невы сыграет против подмосковных «Химок». Встреча состоится 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени. Подопечные Марко Николича встретятся с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 24 июля. Команды выйдут на поле в 20.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.