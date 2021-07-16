Блогер Пол вручил Порье подарок за $100 тыс. в честь победы над Макгрегором

Блогер Джейк Пол вручил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастину Порье цепочку с кулоном в виде нокаутированного Конора Макгрегора.

«Дорогой Дастин, поздравляю тебя с заслуженной победой. Мне нравится то, что ты делаешь со своим фондом Good Fight Foundation. Ты заслуживаешь эту цепочку больше, чем я. Добро всегда побеждает зло», — написал Пол в Twitter.

Стоимость кулона составляет $100 тыс.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.

Ранее Макгрегор заявил, что травмировал ногу еще до боя с Порье.