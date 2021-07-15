Журова заявила, что всегда соглашается с Путиным

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос о том, может ли она не соглашаться с президентом России Владимиром Путиным.

«У меня нет такого, чтобы я была не согласна. Я могу где-то быть не согласна с правительством по каким-то решениям, а Владимир Владимирович очень взвешенно подходит к тому, что он говорит, что он делает. Я не думаю, что он тоже всегда согласен с правительством», — цитирует Журову Sports.ru.

Бывшая спортсменка завоевала золото на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2006 года в итальянском Турине. Также она является чемпионкой мира 1996 года в Хамаре.

В декабре 2007 года Журова была избрана в Госдуму V созыва. В 2012 году олимпийская чемпионка переходила в Совет Федерации, но спустя год снова получила мандат депутата.

Ранее Журова высказалась о хоккейных навыках президента России. По словам депутата, которая является вице-президентом любительской Лиги женского хоккея, у главы государства обычный для непрофессионального хоккеиста уровень игры.