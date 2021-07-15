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Радимов: сын меня обыграет в футбол на приставке, но не в настоящий, с моим то лишним весом

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Считаю, что необходимо поставить ценз, меньше которого нельзя покупать легионеров. Тогда не захочешь покупать плохих игроков. Условно, поставить планку – нельзя покупать легионеров дешевле одного миллиона евро. Тогда президент клуба будет спрашивать с людей, которые покупают этого футболиста. Можно отменить лимит, если клубы будут привозить качественных легионеров. Тогда они будут на равных конкурировать с нашими футболистами», —

Специалист считает, что если просто отменить лимит, то клубы навезут игроков откуда угодно, и никто не будет отвечать за их качество. По мнению Радимова, команды будут их ставить на матчи иностранцев, при этом русские играть не будут.

«Посмотрите, какие выплаты производят русским футболистам – это ни в какие ворота не лезет. Многие просто злоупотребляют тем, что у них есть русский паспорт. Проблема заключается в качестве футболистов, которые выходят из юношества. А самая большая беда – у нас сейчас нет дворового футбола. Как его вернуть – я плохо понимаю. Много сейчас детей играют на «коробках»? На моей сейчас играют на гитаре и пьют пиво. Меня сын в футбол на PlayStation обыграет на раз-два, но не обыграет в большой футбол при том, что у меня лишний вес», – сказал Радимов Sport24.

Ранее Владислав Радимов заявил, что Англия обыграет Италию в финале Евро-2020.

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