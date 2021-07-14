В Госдуме раскритиковали инструкцию ОКР: бред какой-то — на дворе 21-й век

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев раскритиковал инструкцию Олимпийского комитета России (ОКР), в которой прописаны правила пользования социальными сетями во время Олимпиады, а также приведены ответы на политические вопросы.

«Во-первых, я считаю этот документ пережитком советского прошлого, когда людям, выезжающим за границу, составляют методичку о том, как себя надо вести, что говорить, что надевать и куда смотреть. Бред какой-то — на дворе 21-й век, все люди взрослые и самостоятельные, и мы что, будем учить наших спортсменов что говорить и как говорить? На мой взгляд, они и так вполне достаточно образованы и самостоятельны, чтобы самим принять решение что и как им говорить.

Во-вторых, я видел краем глаза фотографию этой методички, которая уже размещена в интернете, но там на большую половину вопросов советуют не отвечать. Из-за этого может создаться впечатление, что наши спортсмены глупые и неразговорчивые. Я не вижу никаких опасений в том, что российские спортсмены, представляющие нашу страну на Олимпийских играх, выскажут свою точку зрения или точку зрения страны по тем или иным вопросам. Тем более, она общеизвестна.

Например, по поводу ситуации с Крымом есть позиция государства и позиция президента. На мой взгляд, сказать: «Ой, а вы знаете, не хочу отвечать на этот вопрос», наоборот, лишний раз оставит у журналиста ненужные сомнения и вопросы о том, что может быть позиция президента и не настолько принимается в нашей стране, что спортсмены не хотят отвечать на этот вопрос? Поэтому, как я считаю, эту методичку писали руководители из советского прошлого, которые привыкли навязывать какие-то правила поведения. Пора уже уходить от этого и дать людям свободу не только в плане передвижения, но и в плане выражения своих мыслей.

Вполне вероятно, что иностранным журналистам вообще не будет никакого дела до российских спортсменов. Я более даже чем уверен, что наших атлетов, например, девушек-синхронисток, никто не будет спрашивать, например, про отношение к Донбассу. Это в голове не укладывается! Невозможно представить, чтобы вдруг по окончании выступления к ним подошел спортивный журналист и спросил: «А как вы относитесь к Донбассу?» Бред какой-то!

Единственный вопрос, который в этой методичке имеет место быть, это вопрос об отношении к движению Black Lives Matter («жизни черных важны», — прим. «Газеты.Ru). Потому что это движение частично затрагивает спорт. Но, опять-таки, в этой методичке не дано никаких разъяснений о том, как отвечать на этот вопрос. «У каждого человека может быть свое мнение» — отличное указание, которое поможет атлету выйти из ситуации. Поэтому, я считаю, что здесь как всегда — перебздели», — сказал Свищев «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что ОКР в своей инструкции призвал не обсуждать Крым, Донбасс и BLM на ОИ в Токио.