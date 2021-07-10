Черчесов рассказал о расторжении контракта с РФС

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал процесс расторжения контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

«Отмечу, что это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение — и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов. Это покажет время.

Но в любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было у нас в период сотрудничества с нынешним руководством РФС. Со своей стороны еще раз благодарю Александра Дюкова, Александра Алаева и приглашавшего меня в сборную Виталия Мутко за конструктивную работу в течение этих пяти лет.

В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, связанные с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация», — передает слова Черчесоа «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее стало известно, что УЕФА оштрафовал англичан на 30 тыс. евро за поведение болельщиков в матче с Данией.