Авербух: пример Медведевой подтолкнет фигуристок без четверных прыжков к переходу в парное катание

Известный продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух рассказал в интервью «Газете.Ru», как выступление Евгении Медведевой в паре с Александром Энбертом в ледовом спектакле «Анна Каренина» может повлиять на популярность парного катания.

«Я думаю, что у Жени действительно есть все для выступления в спортивных парах, но тут уже должно быть принято ее внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания. Хотя я вижу в этом определенный мостик для многих девчонок, которые в какой-то момент не могут уже выйти на уровень четверных прыжков, но прекрасно владеют тройными прыжками и чувствуют в себе силы.

Думаю, что переход Жени в парное катание или, по крайней мере, ее выступление в дуэте в нашем спектакле может подтолкнуть многих к переходу в парное катание, в котором Россия является флагманом мирового фигурного катания», — отметил Авербух.

Ранее продюсер оценил вероятность усложнения парных программ Медведевой выбросами.