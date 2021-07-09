Неймар послал всех бразильцев, кто не будет поддерживать сборную в финале Кубка Америки

Нападающий сборной Бразилии Неймар своеобразным способом призвал своих соотечественников болеть за свою национальную команду в финале Кубка Америки с Аргентиной. Матч состоится 11 июля и начнется в 3:00 по московскому времени.

«Если ты бразилец, то ты бразилец и поддерживаешь свою страну. А если поступишь иначе… Хорошо, я буду уважать это, но иди ты далеко и надолго . Это касается только тех бразильцев, которые не будут болеть за свою страну», — написал Неймар в «сториз» своего Instagram

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Подопечные Тите стартовали на Кубке с трех побед над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительной игре группового этапа сыграли вничью с Эквадором (1:1). В 1/4 финала бразильцы обыграли Чили (1:0).

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что Бразилия вышла в финал Кубка Америки-2021.