Бразилия вышла в финал Кубка Америки — 2021

В Рио-де-Жанейро сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла Перу (1:0) в рамках полуфинала Кубка Америки — 2021.

У победителей забитым мячом отличился Лукас Пакета с передачи Неймара.

Напомним, это был первый полуфинальный матч, во втором Аргентина и Колумбия определят соперника бразильцев по финальному матчу турнира. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 4.00 мск.

Подопечные Тите стартовали на Кубке с трех побед над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительной игре сыграли вничью с Эквадором (1:1). В 1/4 финала бразильцы обыграли Чили (1:0).

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Кубок Америки — 2021. 1/2 финала.

Бразилия — Перу — 1:0.

Голы: 1:0 — Пакета (35).

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после победы над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки — 2021.