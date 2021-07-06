Бразилия вышла в финал Кубка Америки — 2021

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Игроки сборной Бразилии отмечают гол на Кубке Америки Игроки сборной Бразилии отмечают гол на Кубке Америки
Игроки сборной Бразилии отмечают гол на Кубке Америки
Reuters

В Рио-де-Жанейро сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла Перу (1:0) в рамках полуфинала Кубка Америки — 2021.

У победителей забитым мячом отличился Лукас Пакета с передачи Неймара.

Напомним, это был первый полуфинальный матч, во втором Аргентина и Колумбия определят соперника бразильцев по финальному матчу турнира. Встреча состоится 7 июля. Стартовый свисток прозвучит в 4.00 мск.

Подопечные Тите стартовали на Кубке с трех побед над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительной игре сыграли вничью с Эквадором (1:1). В 1/4 финала бразильцы обыграли Чили (1:0).

Кубок Америки должны были принять Колумбия и Аргентина. В мае Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) лишила Колумбию права на проведение турнира из-за массовых протестов в стране. В конце месяца организация объявила, что Аргентина также не сможет принять матчи. Причиной стала пандемия коронавируса.

Кубок Америки — 2021. 1/2 финала.
Бразилия — Перу — 1:0.
Голы: 1:0 — Пакета (35).

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями после победы над Эквадором в четвертьфинале Кубка Америки — 2021.