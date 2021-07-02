Червиченко: поставь любого тренера из РПЛ, и он пройдет группу сборной России на Евро

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о результатах сборной России под руководством Станислава Черчесова.

«На Евро все было настолько сумбурно и с перескоками. Может быть, уровень наших игроков и не позволяет бороться с Бельгией и Данией, но ведь уровень венгерской сборной тоже не позволял ей бороться с Португалией, Францией и Германией в группе смерти. Однако, думаю, ни у кого из венгров нет претензий к своей сборной. Если бы наша так же билась и убивалась на поле, заняв последнее место, ни у кого бы не повернулся язык предъявлять претензии Черчесову.

А здесь ситуация очень простая: мы уже вчистую проиграли два турнира под его руководством. Он, конечно, ставит себе в заслугу, что мы вышли из отборочной группы на Евро. Ну так я специально заглянул в состав этой группы. Ну а как из нее можно было не выйти, если там надо было оказаться выше шотландцев, казахов и Сан-Марино? Кому из них он собирался проиграть? Понимаете, человек себе ставит в плюсы и заслуги то, что он и так должен сделать.

Поставь сейчас любого тренера из Российской премьер-лиги, и он пройдет такую группу. Но зато Черчесов проиграл два турнира. Мы не вышли из группы Лиги наций, причем проиграли, не сражаясь с сербами, где они бы вырвали в концовке победу. Мы получили полную кошелку - пять мячей. И это еще за счастье, потому что могли получить все восемь. Мы заняли сейчас последнее место в группе на Евро, потому что финнам-то забили всего один мяч. А те же члены технического комитета, говорящие, что Черчесов великолепен, в свое время и по десять финнам забивали. И считали это абсолютной нормой. Ну так а в чем вопрос? Если два турнира проиграны, чтобы понять, что тренер не соответствует уровню сборной, надо третий турнир проиграть? Или вообще мимо него проскочить?» — сказал Червиченко «Газете.Ru».

Ранее Андрей Червиченко высказался о прошедшей пресс-конференции Станислава Черчесова.