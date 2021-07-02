Губерниев заявил о деградации сборной России по футболу

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил динамику развития сборной России по футболу.

«С точки зрения логической деградации российского футбола тренер никак не может игнорировать некоторые тенденции парадоксальных иллюзий», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Черчесов провел первую пресс-конференцию после выступления на чемпионате Европы — 2020, в котором сборная России выиграла один групповой матч из трех возможных и не смогла выйти в-плей-офф. Россияне потерпели поражения от бельгийцев (0:3) м датчан (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0).

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу ответа на свой вопрос главного тренера сборной России Станислава Черчесова.