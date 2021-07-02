Экс-тренер «Динамо» заявил, что Черчесов должен продолжить работу со сборной России

Экс-тренер московского «Динамо» Дан Петреску высказался о будущем Станислава Черчесова на посту тренера сборной России, передает «Матч ТВ».

«Думаю, что Черчесов — хороший тренер для сборной России. В последние годы он проделал серьезную работу: четвертьфинал ЧМ, попадание на Евро. У него есть опыт и, уверен, понимание, почему выступление на Евро-2020 вышло таким. Он должен продолжить работу, так как подходит для нее», — сказал Петреску.

Под руководством Черчесова россияне вышли в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, а также не смогли выйти из группы Евро-2020, уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4), и обыграв Финляндию (1:0).

Ранее блогер и бывший спортивный комментатор Василий Уткин поделился инсайдерской информацией о том, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не намерен разрывать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.