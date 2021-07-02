Олимпийский чемпион сравнил ситуацию с коронавирусом в Петербурге с блокадой Ленинграда

Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, рассказал о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

«В Санкт-Петербурге складывается очень сложная ситуация с пандемией коронавируса. Мы все теряем родных, друзей и знакомых. Все знаем, как самозабвенно отдаются борьбе медицинские работники. Счет жертв идет на тысячи. Такой тревожной и страшной ситуации в городе не было с блокадных лет», — написал Васильев во «ВКонтакте».

Также Васильев отметил, что он не призывает к обязательной вакцинации.

«Каждый должен принять то решение, которое ему подсказывают и сердце, и собственное здоровье, и разум. Однако очень прошу вас – прививайтесь. Хотя бы для того, чтобы уберечь близких», — добавил он.

Ранее министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет призвал болельщиков национальной команды не посещать Санкт-Петербург, в котором пройдет матч со сборной Испании в рамках 1/4 финала чемпионата Европы — 2020.