«Тур де Франс» отозвал иск против болельщицы, спровоцировавшей массовый завал

Организационный комитет веломногодневки «Тур де Франс» отозвал судебный иск против болельщицы, из-за которой случился массовый завал на первом этапе соревнования, сообщает Reuters.

Напомним, на первом этапе «Тур де Франс» произошел массовый завал по вине одной из болельщиц. Она не заметила приближающихся велосипедистов при попытке показать картонную табличку с надписью в камеру. Итогом невнимательности стало столкновение с немецким велосипедистом из команды Jumbo-Visma Тони Мартином. За падением Мартина последовал массовый завал пелотона.

Инцидент произошел за 45,7 км до финиша. Яша Сюттерлин (DSM) вынужден был сняться с гонки из-за данного происшествия. Участниками массового завала стали по меньшей мере три десятка велогонщиков Об этом сообщает пресс-служба «Тур де Франс» в своем Twitter.

Победу в этой гонке одержал велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жюлиан Алафилипп. Пострадавший в завале словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma пришел к финишу третьим.

Ранее сообщалось, что французская полиция арестовала болельщицу, из-за которой случился массовый завал велосипедистов на первом этапе «Тур де Франс».