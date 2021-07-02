Игрок «Алании» жестко оскорбил теннисистку Касаткину после ее поражения на Уимблдоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в Instagram скриншот, где запечатлено оскорбительное сообщение от игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.

В сообщении футболист оскорбляет девушку после ее поражения от представительницы Латвии Елены Остапенко во 2-м круге Уимблдона. Матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу латвийской теннисистки.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — сыронизировала спортсменка.

Касаткина занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Хубулов в минувшем сезоне провел за владикавказскую команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) 25 матчей, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не смогла выиграть в финале теннисного турнира в британском Бирмингеме.