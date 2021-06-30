Комментатор Орлов заявил, что украинские футболисты техничнее россиян

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил стили игры и уровень мастерства сборных России и Украины на Евро-2020.

«Посмотри на технику игроков, на работу с мячом. Вот Довбик вышел в конце, никому не известный парень, подставил голову и забил. После этой передачи Зинченко все прекрасно сделал. А Зинченко — это «Манчестер Сити», там на контракте не будут держать кого попало. Яремчук тоже парень хороший, нацеленный. У нас такого центрального нападающего нет. Он скоростной, ведет борьбу. Ярмоленко не всегда играл за «Вест Хэм», но как он выдавал пасы, как он мяч держит, как он оригинален. А наши футболисты в России прямолинейны», — передает слова Орлова Sport24.

Напомним , сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1). Подопечные Андрея Шевченко вышли из группы с третьего места, имея в активе три очка. 3 июля в Риме украинцы встретятся со сборной Англии в четвертьфинале турнира.

Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова президента России Владимира Путина об изменениях в сборной России по футболу после неудачного выступления на Евро-2020.