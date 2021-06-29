У 300 финских болельщиков, вернувшихся из Петербурга, выявили коронавирус

В Финляндии у 300 болельщиков, которые вернулись из Санкт-Петербурга с чемпионата Европы — 2020, выявили коронавирус. Только в столичном регионе помещены на карантин почти 800 человек, сообщает РИА «Новости».

Напомним, ранее ведомство здравоохранения и социального развития THL предположило, в какой точке Санкт-Петербурга финские болельщики могли заразиться коронавирусом. В THL призывают к осторожности туристов при посещении ресторана Alpenhaus, который находится недалеко от стадиона «Санкт-Петербург», так как, по мнению ведомства, именно данное заведение является опасной точкой, где можно заразиться COVID-19. Также в THL призывают отказаться от поездок в Россию.

Сборная Финляндии заняла третье место в группе В и не смогла выйти в 1/8 финала Евро 2020.

Сборная России обыграла финнов во 2-м туре группового этапа турнира со счетом 1:0. Забитый мяч на счету полузащитника Алексея Миранчука с передачи Артема Дзюбы.