Бывший вратарь сборной СССР считает, что Украине не повезло на групповом этапе Евро

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что будет поддерживать сборную Украины в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Швеции.

«Я буду очень болеть за моих друзей и близких из сборной Украины. Я знаю и главного тренера, и многих из числа медицинского штаба сборной, поэтому я всегда поддерживаю эту команду и желаю им успеха. Возможность обыграть такого сильного соперника, который находится на очень высоком уровне, бывает нечасто. Украинцам необходимо выйти из такого скованного состояния и показать зубы — включить пятую скорость и два тайма навязывать свою игру. У сборной Украины очень хорошие ребята», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

По мнению экс-футболиста, украинской команде сильно не везло на групповом этапе Евро-2020.

«Но, слава богу, по итогам выступления в своей подгруппе они получили право продолжить состязаться уже в плей-офф. Сейчас им нужно сразу взять удачу за хвост и зацепиться за победу. Я буду очень рад видеть их в четвертьфинале.

На этой стадии тренеры соперников уже не смотрят на прошедшие игры, они смотрят на реальную картину. Сейчас же в каждом штабе находятся профессионалы. Они изучают оппонентов досконально, все вопросы — психологические, технические, физические; они учитывают все факторы, после чего игроки выходят на поле собранные и с максимальным количеством информации», — отметил Кавазашвили.

Встреча между сборными Украины и Швеции пройдет в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 29 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что считает шведов фаворитами матча с Украиной.