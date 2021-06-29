Экс-защитник сборной Франции заявил, что восхищен швейцарцами на Евро-2020

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии. Экс-футболист считает, что французская сборная не имела преимущества в игре. По его мнению, первый тайм был провальным для подопечных Дешама, но второй отрезок игры у ведущих французских игроков Бензема, Мбаппе и Гризманна получился лучше.

«В этой игре мы были не на высоте с точки зрения физической готовности, хотя в дополнительное время выглядели немного свежее. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы что-то изменить. А дальше – лотерея. Восхищаюсь швейцарскими игроками, проявившими предельную твердость духа. Они остались верны своему стилю», – цитирует Лизаразю официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Франции в серии пенальти уступила швейцарской команде. Победный 11-метровый удар забил Адмир Мехмеди. 22-летний форвард французов Киллиан Мбаппе не сумел реализовать свою попытку.

Таким образом, сборная Франции вылетела с чемпионата Европы — 2020 на стадии 1/8 финала. Швейцарцы сыграют четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге с испанской сборной 2 июня.

Ранее стало известно, что итальянские футболисты могут преклонить колено в четвертьфинальном матче Евро-2020 со сборной Бельгии.