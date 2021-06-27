Ветеран ЦСКА считает, что армейцы попытаются вернуть Слуцкого

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию вокруг должности главного тренера в армейском клубе.

«Безобразие! Я об отношении к болельщикам и специалистам. Как можно было отпускать Василия Березуцкого? Наверно, Оличу сказали, что не могут купить нескольких качественных футболистов, он развернулся и уехал. Вот это вполне нормальная европейская логика.

По какой причине Васе не дали доработать чемпионат в прошлом сезоне? Сейчас бы с Оличем не договорились, а Вася бы остался. Полагаю, что в итоге будут склоняться к кандидатуре Слуцкого. Либо к иностранцу, но на него и его штаб денег нет, видимо», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Василий Березуцкий весной этого года стал помощником главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко.

Алексей Березуцкий сменил во главе ЦСКА своего экс-одноклубника Ивицу Олича, который не проработал в этой должности и трех месяцев. Он был уволен, так как, по официальной версии, не сошелся с руководством клуба во взглядах на дальнейшее развитие команды.

Ранее Василий Березуцкий сравнил Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова.