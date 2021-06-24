В Госдуме считают, что футбол поможет развить дружеские отношения между Россией и Украиной

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Украины.

«Я многих украинских спортсменов, которые неоднократно высказывались о том, что они атлеты, а не политики, уважаю. В то время, когда они заняты профессиональной спортивной деятельностью, участвуют в справедливой и честной борьбе за первые места, это хорошо. Никто не отменял и никогда не отменит хороших, дружеских отношений между нашими соседями. У нас соседей с вами много, нам надо дружить и развивать эти отношения.

Делать это можно через спорт, через культуру, через искусство, через дипломатию. А футбол — одна из мощных сил, способная этому помочь. Поэтому проводить матчи нужно со всеми странами, которые этого хотят, не вмешивая туда политику. У нас есть РФС, ФФУ (Федерация футбола Украины), есть УЕФА — давайте проводить эти матчи, давайте встречаться, и все будет нормально. Побеждать будет сильнейший, болельщики будут радоваться, огорчаться. Это футбол, это спорт, не надо мешать все яйца в одну корзину. Это опасно и не нужно», — сказал Свищев «Газете.Ru»

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020.

Ранее сообщалось о том, что Свищев не видит препятствий для проведения матча Россия — Украина.