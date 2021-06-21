Норвегия не будет бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) отказалась бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022. Позже Объединение болельщиков из Германии призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира — 2022.

В марте 2021 сборная Норвегии по футболу провела акцию перед стартовым матчем отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Гибралтара. Футболисты вышли на построение перед началом игры в футболках с надписью «Права человека — на поле и вне его», призывая к бойкоту турнира из-за смертей рабочих при строительстве стадиона в Катаре. За бойкот турнира выступали также некоторые норвежские клубы и болельщики.

20 июня состоялось внеочередное собрание, созванное NFF, на котором обсуждались вопросы, связанные с бойкотом чемпионата мира в Катаре. 368 делегатов проголосовали против бойкота, а 121 делегат — за бойкот турнира.

Ранее стало известно, что Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков.