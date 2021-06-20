Черчесов не считает проблемой отсутствие российских болельщиков на матче Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу отсутствия болельщиков из России на матче против Дании.

«Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача — хорошо сделать свою работу и получать нужный результат», — цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА.

Также главный тренер российской сборной заявил, что для физической подготовки команды дополнительный день отдыха важен, но он решает не все. Черчесов не сомневается в отличной игре своих подопечных в предстоящем матче.

Напомним, что встреча пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка.

Сборная Дании также провела две игры и занимает четверное место, не набрав ни одного очка.

Ранее Александр Головин заявил, что отсутствие российских болельщиков не повлияет на игру сборной в матче против датчан.