Гол Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Алексея Миранчука в ворота команды Финляндии претендует на звание лучшего во втором туре чемпионата Европы — 2020, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Российский футболист отправил мяч в «девятку» ворот соперника и принес своей команде победу.

Также на звание лучшего гола претендует точный удар полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне. Игрок пробил из-за пределов штрафной в ближний нижний угол ворот команды Дании (2:1).

Третьим претендентом на награду стал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард открыл счет во встрече с командой Германии (2:4), замкнув передачу Диогу Жоты.

В число претендентов попал полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли. В игре с командой Швейцарии (3:0) итальянцам удалась быстрая контратака, результатом которой стал точный удар хавбека в пределах вратарской площади.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

Best goal from Round 2?



De Bruyne vs Denmark

Ronaldo vs Germany

Locatelli vs Switzerland (first goal)

Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020