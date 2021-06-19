Терехин назвал Данию фаворитом в игре с Россией на Евро-2020

Известный в прошлом футболист столичных «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин поделился мнением по поводу предстоящей игры сборных России и Дании.

«Будет тяжело. У датчан хорошая команда, для них матч против российской команды практически последний шанс. Они играют дома – за них много плюсов, поэтому неизвестно, как получится. Наши сыграли два матча и выглядели тяжело. Дания однозначный фаворит. Не пустили в Данию наших болельщиков – зато в Питере были болельщики, и что толку? Это не такой важный фактор, тем более, у нас в команде опытные футболисты. Они играли и при скоплении народа, и без поддержки фанатов. Трибуны - это не главное, главное – чтобы получилась игра.

Целостности у нашей команды пока не получается. Но Сафонов, Дивеев и Миранчук, вышедшие в основе против Финляндии, действительно сыграли очень уверенно. Дивеев несколько раз перекрывал удары, Миранчук забил – они не потерялись. Может быть, еще будут какие-то изменения. Но, однозначно, Миранчук и Сафонов будут играть.

Положительный результат может быть достигнут за счет самоотдачи – надо ложиться под мячи и драться за мяч на каждом участке поля. Только так. Где-то уступим, и нас накажут. Однозначно, надо свести количество ошибок к минимуму – ну и пытаться играть, конечно. Пока было два матча, а игры нет, все как-то разрозненно. Целостности нет никакой. Хорошо, что выиграли у Финляндии, психологический фон у ребят должен быть позитивным. Три очка есть – надо двигаться дальше. Ребята понимают, что проигрывать нельзя», — сказал Терехин «Газете.Ru».

Матч между Россией и Данией пройдет 21 июня в Копенгагене.

Ранее стало известно, что Россия наигрывает тактику в два форварда перед игрой с Данией.