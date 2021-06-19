Премьер-министр Великобритании обсудит с УЕФА финал Евро в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обсудить с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сохранение за Лондоном права принять финал Чемпионата Европы — 2020, как и планировалось изначально.

«Правительство Великобритании проведет переговоры с УЕФА по ослаблению ограничений. Но все равно, приоритетом должно быть общественное здравоохранение, — цитирует премьер-министра ТАСС.

Ранее сообщалось, что финальный матч Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, так как Великобритании не готова предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавирусных ограничений. В то же время в Венгрии готовы заполнить 100% мест на стадионе.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. По плану, финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В Будапеште игры проходят на «Пушкаш Арене». Стадион был заполнен на 82% на матче стартового тура группового этапа Евро-2020 между сборными Венгрии и Португалии.