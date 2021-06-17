Бывший президент «Спартака» раскритиковал акцию в поддержку Эриксена

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал акцию сборной Бельгии в поддержку полузащитника Дании Кристиана Эриксена. На десятой минуте матч между датчанами и бельгийцами на Евро-2020 был приостановлен, а футболисты обеих сборных и болельщики начали аплодировать.

«Я не понимаю всех этих массовых акций. Каким образом это может помочь игроку, у которого проблемы с сердцем? То встаньте на колено, то давайте остановим игру. Скоро дойдут до таких перфомансов, что нашим властям придется запретить их показывать. Если хотели поддержать, вышли бы в майках с надписью «Эриксен, мы с тобой», развесили бы баннер, зачем так демонстративно прерывать футбол? Эриксену и так все сопереживают. Нас заставляют любить этого игрока», — сказал Червиченко в интервью Sport24.

Матч соперников сборной России по группе В закончился победой бельгийцев со счетом 2:1.

Юссуф Поульсен открыл счет в матче уже на второй минуте, да и вообще в первом тайме датская команда по всем параметрам превосходила более именитого соперника. В перерыве главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выпустил на поле лидера команды Кевина де Брёйне, который пропускал матч первого тура против России из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Уже через десять минут после своего появления на поле де Брёйне стал автором голевой передачи, он ассистировал Торгану Азару.

На 71-й минуте Бельгия провела еще одну классную атаку, в которой поучаствовали Лукаку и оба Азара, а завершил ее четким ударом в ближний угол все тот же де Брёйне.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне вышел на замену и принес Бельгии победу над Данией в матче Евро-2020.