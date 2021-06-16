«Реал» объявил об уходе капитана команды Рамоса

Мадридский «Реал» сообщил о расставании с капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает официальный сайт «сливочных».

17 июня состоится мероприятие, посвященное уходу Рамоса из мадридского клуба. На церемонии кроме самого игрока будет присутствовать глава мадридцев Флорентино Перес.

Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20), двукратным обладателем Кубка страны (2010/11, 2013/14), четырехкратным победителем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017, 2019/20), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017).

В прошедшем розыгрыше Примеры Рамос принял участие в 15 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил дисциплинарное дело против «Барселоны», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса» из-за создания Суперлиги.